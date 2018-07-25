СЕГОДНЯ 16:08 2018-07-25T16:08:03+03:00

Участники коллектива сообщили, что решили не выступать на мероприятии в знак солидарности с панк-группами

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Российская рок-группа Distemper не будет участвовать в фестивале "Нашествие" 2018 года.

Ранее от выступления на "Нашествии" отказались группы "Пошлая Молли", "Элизиум", "Порнофильмы" и "Йорш". Как сообщается на странице Distemper в соцсети Facebook, участники коллектива решили отказаться от участия в знак солидарности с другими панк-группами.

"В знак солидарности с панк-группами и по собственным убеждениям мы решили отказаться от участия в фестивале "Нашествие-2018", - говорится в сообщении.

Группа Distemper была основана в 1989 году. Коллектив играет музыку в стиле ска-панк. Вышел уже 21 альбом группы.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 25 июля, от участия в «Нашествии» отказалась российская певица Монеточка, не объяснив свое решение.

Фестиваль "Нашествие" проходит с 1999 года. В этом году мероприятие пройдет с 3 по 5 августа в Тверской области.