Группа Distemper не будет участвовать в фестивале "Нашествие-2018"
Российская рок-группа Distemper не будет участвовать в фестивале "Нашествие" 2018 года.
Ранее от выступления на "Нашествии" отказались группы "Пошлая Молли", "Элизиум", "Порнофильмы" и "Йорш". Как сообщается на странице Distemper в соцсети Facebook, участники коллектива решили отказаться от участия в знак солидарности с другими панк-группами.
"В знак солидарности с панк-группами и по собственным убеждениям мы решили отказаться от участия в фестивале "Нашествие-2018", - говорится в сообщении.
Группа Distemper была основана в 1989 году. Коллектив играет музыку в стиле ска-панк. Вышел уже 21 альбом группы.
Как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 25 июля, от участия в «Нашествии» отказалась российская певица Монеточка, не объяснив свое решение.
Фестиваль "Нашествие" проходит с 1999 года. В этом году мероприятие пройдет с 3 по 5 августа в Тверской области.