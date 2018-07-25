СЕГОДНЯ 22:47 2018-07-25T22:50:42+03:00

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В среду, 25 июля, Госдепартамент США выпустил "Крымскую декларацию". Формальный документ, определяющий непризнание полуострова российской частью официальной политикой США, подписал госсекретарь Майк Помпео.

"Совместно с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку России аннексировать Крым и обещают поддерживать эту политику до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена", — говорится в "Крымской декларации".

Документ составлен по аналогии с декларацией Уэллеса, по которой Вашингтон отказывался признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Формально декларация действовала больше 50 лет до распада Советского Союза.

"США призывают Россию уважать принципы, приверженность которым она на протяжении долгого времени декларировала, и прекратить оккупацию Крыма", — говорится в декларации, передает РИА Новости.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после проведенного там в марте 2014 года референдума, по результатам которого 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя поддержали вхождение в состав России.

Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно", так как референдум был проведен в соответствии с международными нормами.