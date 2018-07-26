За увольнение людей предпенсионного возраста предлагают ввести уголовное наказание

СЕГОДНЯ 04:59 2018-07-26T04:59:45+03:00

За увольнение пенсионеров в будущем хотят привлекать к уголовной ответсвтенности Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Минтруд подготовил проект плана защиты прав трудящихся, которым осталось несколько лет до пенсии

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Ужесточить наказание работодателей, увольняющих людей предпенсионного возраста, вплоть до уголовной ответственности предлагает Министерство труда и социальной защиты. Ведомство подготовило План создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан.

Он включает в себя мероприятия по защите сотрудников, приближающихся к возрасту выхода на пенсию, в частности через работу органов занятости и создание «горячей линии» по вопросам защиты их прав. В Плане предлагается увеличить размер пособия по безработице для граждан, которые скоро выйдут на пенсию, передает Интерфакс.

Как отметили в Минтруде, граждане старшего возраста смогут бесплатно пройти дополнительное обучение и переподготовку. Проект документа до конца июля представят членам Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.

Ранее сайт kp.ru писал, что Минтруд хочет услышать мнения объединений профсоюзов и работодателей, а также предложения к проекту плана.