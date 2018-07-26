Посольство РФ: «Крымская декларация» говорит, что США живут в другой реальности

СЕГОДНЯ 05:48 2018-07-26T05:48:26+03:00

В дипмиссии отметили, что в основу возвращения полуострова в состав России легли международно-правовые акты

Изменить размер текста: A A

Декларация США о непризнании Крыма частью России подтверждает, что Соединенные Штаты живут в параллельной реальности. Такое мнение высказали дипломаты посольства России в Вашингтоне.

Они отметили, что американская сторона апеллирует к международно-правовым актам, которые и легли в основу возвращения полуострова в состав РФ.

«Тем временем сотни тысяч украинцев выбирают для отдыха российский Крым, развенчивая миф о российской «оккупации» и «агрессии». Американские музыканты и спортсмены регулярно выступают на полуострове, несмотря на предупреждения госдепа о несуществующих «опасностях», - говорится в комментарии посольства в Facebook.

В дипмиссии напомнили, что за время чемпионата мира по футболу РФ посетили более 90 тысяч американских футбольных болельщиков, которые убедились «в неадекватности рекомендаций» Госдепа не приезжать в нашу страну.

«Ждем декларации госдепа о том, что Косово – это Сербия», - пошутили российские дипломаты.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 25 июля Госдепартамент США выпустил «Крымскую декларацию», в которой прописал непризнание полуострова российской частью как часть официальной политики США.