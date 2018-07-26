Погода в Москве на 26 июля 2018 года: ожидается небольшой дождь и до +27 градусов

СЕГОДНЯ 06:54 2018-07-26T06:54:52+03:00

В четверг, 26 июля, в Москве ожидается небольшой дождь и до +27 градусов Фото: Алиса ТИТКО

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 26 июля 2018 года

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 26 июля 2018 года. Как обещают специалисты, на смену дождливой и теплой погоде в столицу придет умеренная жара, а осадков станет гораздо меньше. Так, уже в четверг воздух в городе прогреется до +25…+27 градусов. При этом в мегаполисе лишь местами ожидается небольшой дождь. Ветер же будет дуть восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 27 июля, по-прежнему будет тепло: столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Кроме того, в темное время суток местами также не исключен небольшой дождь.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июле в Москве установилась дождливая погода. Так, только 19 июля выпало более трети месячной нормы осадков, которая для июля составляет 85 миллиметров.

А недавно синоптики сделали прогноз погоды на конец июля и август. По их заверениям, остаток лета в столице будет теплым. Причем среднесуточная температура последнего летнего месяца в мегаполисе будет выше климатической нормы.