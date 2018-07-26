Путин прилетел в Йоханнесбург для участия в саммите БРИКС

СЕГОДНЯ 10:44 2018-07-26T11:15:28+03:00

Как ожидается, в четверг глава нашего государства проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами [видео]

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В четверг, 26 июля, президент РФ Владимир Путин прибыл в Йоханнесбург, где, как ожидается, примет участие в мероприятиях саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Кроме того, в южноафриканском городе глава нашего государства планирует провести ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами. «Владимир Путин сегодня примет участие в мероприятиях саммита БРИКС и встретится с президентами Аргентины, Анголы, Замбии, Турции, премьером Индии и председателем Китая», - уточняет спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/661822" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин прибыл в Йоханесбург.Дмитрий СМИРНОВ

Напомним, как сообщает сайт kp,ru, в этот четверг, 26 июля, в южноафриканском Йоханнесбурге стартовал десятый по счету саммит БРИКС. Ожидается, что в ходе мероприятия будут обсуждаться совместные проекты в экономике, противостояние американской торговой политике и сотрудничество в сфере безопасности.