Путин прилетел в Йоханнесбург для участия в саммите БРИКС
В четверг, 26 июля, президент РФ Владимир Путин прибыл в Йоханнесбург, где, как ожидается, примет участие в мероприятиях саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
Кроме того, в южноафриканском городе глава нашего государства планирует провести ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами. «Владимир Путин сегодня примет участие в мероприятиях саммита БРИКС и встретится с президентами Аргентины, Анголы, Замбии, Турции, премьером Индии и председателем Китая», - уточняет спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
Владимир Путин прибыл в Йоханесбург.Дмитрий СМИРНОВ
Напомним, как сообщает сайт kp,ru, в этот четверг, 26 июля, в южноафриканском Йоханнесбурге стартовал десятый по счету саммит БРИКС. Ожидается, что в ходе мероприятия будут обсуждаться совместные проекты в экономике, противостояние американской торговой политике и сотрудничество в сфере безопасности.