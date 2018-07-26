2018-07-26T13:03:59+03:00
Телевизор

Выход последнего сезона "Игры престолов" запланирован на начало 2019 года

Также телеканал HBO планирует вскоре приступить к съемкам спин-оффа сериала
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
фото: кадр из фильмафото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Шесть эпизодов последнего восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов» могут выйти в первой половине 2019 года. Эту информацию уточняет 25 июля Кейси Блойс, президент телеканала HBO, который транслирует показ многосерийной картины. Точная дата показа пока что неизвестна, однако финал запланирован на даты не позднее июня следующего года. Возможно уже грядущей весной фанаты смогут увидеть завершение популярного сериала. Подробностей последнего сезона культового сериала Блойс не рассказал, однако, как передает издание Us Weekly, он заявил, что уже в 2019-ом HBO надеется приступить к съемках спин-оффа «Игры престолов».

«Мы надеемся начать продакшн в 2019-м, нам нужно найти режиссера, нужно подобрать актеров»,— отметил президент.

Напомним, ранее актриса Натали Дормер, сыгравшая в сериале Маргери Тирелл, сообщила, что знает конец последней серии финального 8-го сезона «Игры престолов».

Еще больше материалов по теме: «Игра престолов: все тайны сериала»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Россия призвала ЕС создать условия для возвращения сирийских беженцев на родину
"Незадача": Пушков о чипе, найденном в подаренном Путиным Трампу мяче
Путин попросил партнеров по БРИКС поддержать российскую заявку на проведение "Экспо-2025"
Лидеры стран БРИКС перепутали флаги из-за ошибки организаторов саммита
Репортера CNN выгнали из Белого дома за "неуместные" вопросы Трампу
В Госдуме в окончательном чтении приняли закон о российских офшорных зонах
Бывший украинский военный совершил самосожжение у здания Минобороны
Счетная палата Украины выявила серьезные нарушения при финансировании «Евровидения-2017»
В честь празднования Крещения Руси в Москве перекроют улицы в центре
Матвиенко уверена, что у Путина и Трампа еще будет не одна встреча
Асад заявил, что основная поддержка терроризма идет из западного мира