Выход последнего сезона "Игры престолов" запланирован на начало 2019 года

СЕГОДНЯ 13:03 2018-07-26T13:03:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Шесть эпизодов последнего восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов» могут выйти в первой половине 2019 года. Эту информацию уточняет 25 июля Кейси Блойс, президент телеканала HBO, который транслирует показ многосерийной картины. Точная дата показа пока что неизвестна, однако финал запланирован на даты не позднее июня следующего года. Возможно уже грядущей весной фанаты смогут увидеть завершение популярного сериала. Подробностей последнего сезона культового сериала Блойс не рассказал, однако, как передает издание Us Weekly, он заявил, что уже в 2019-ом HBO надеется приступить к съемках спин-оффа «Игры престолов».

«Мы надеемся начать продакшн в 2019-м, нам нужно найти режиссера, нужно подобрать актеров»,— отметил президент.

Напомним, ранее актриса Натали Дормер, сыгравшая в сериале Маргери Тирелл, сообщила, что знает конец последней серии финального 8-го сезона «Игры престолов».