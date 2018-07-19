2018-07-19T13:41:19+03:00
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Натали Дормер рассказала о финале "Игры престолов"

Актриса заявила, что знает, чем все закончится, но не представляет, как сценаристы выстроят сюжет последнего сезона
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Натали Дормер не стала раскрывать подробности финала "Игры престолов"Натали Дормер не стала раскрывать подробности финала "Игры престолов"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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36-летняя британская актриса Натали Дормер, известная по роли Маргери Тирелл в популярном сериале «Игры престолов», объявила, что знает, чем закончится последняя серия финального 8-го сезона. Она не стала раскрывать подробности, так как сама не уверена в том, как именно сценаристы проведут сюжет «из точки А в точку Б», однако что это за загадочная конечная Натали Дормер точно понимает.

«Я знаю, где находится точка B, однако не могу сказать, как они до нее добираются из точки А», — отметила актриса.

Сама британка завершила съемки еще в 2016 году в последней серии 6 сезона, когда ее героиня погибает во время взрыва в подземелье, подстроенном одним из главных героев сериала Серсеей Ланнистер.

«Я невероятно воодушевлена грядущим выходом нового сезона «Игры престолов». Жду его — как и все — с огромным нетерпением», — передает ее слова издание The Hollywood Reporter.

Выход последнего 8-го сезона сериала «Игра престолов» запланирован на апрель 2019 года и будет состоять всего из 6 эпизодов. Съемочная группа уже завершила свою работу над проектом, о чем рассказала фанатам в социальных сетях. Так, Кит Харингтон, известный по роли Хранителя Севера Джона Сноу, опубликовал фото своего героя в Instagram и объявил, что съемки завершены, добавив грустные смайлики к своим словам. Более впечатлительная Софи Тернер, которую многие знают по роли Сансы Старк, просто фотографией персонажа не обошлась, поэтому после завершения съемок в сериалае актриса сделала татуировку с изображением герба дома Старков, который подписала частью известной цитаты из сериала: «Когда выпадает снег и дуют белые ветры, одинокий волк умирает, но стая живет». Софи Тернер выбрала последнее предложение для тату: «Стая живет».

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Еще больше крови и смертей. Таким, по словам Софи Тернер, будет заключительный сезон любимого сериала миллионов.

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Подсчитано количество смертей в сериале Игра престолов .Пользователь YouTube Леон Эндрю Рэйзон подсчитал, что в Семи королевствах было перебито 137679 человек. Окончательная же цифра вместе с менее очевидными и случайными потерями составила 150966 человек

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