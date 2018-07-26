Путин попросил партнеров по БРИКС поддержать российскую заявку на проведение "Экспо-2025"

СЕГОДНЯ 14:51 2018-07-26T14:51:23+03:00

Российский лидер обратил внимание, что среди конкурентов нет городов Бразилии, Индии, Китая и ЮАР

Изменить размер текста: A A

Глава российского государства Владимир Путин попросил своих коллег по БРИКС поддержать заявку России на проведение в стране всемирной выставки «Экспо-2015». Об этом президент заявил на проходящем в ЮАР саммите стран-членов организации экономического сотрудничества.

"Хотел бы привлечь внимание коллег к российской заявке на проведение всемирной выставки "Экспо-2025" в российском городе Екатеринбурге. Уважаемые друзья, мы очень рассчитываем на поддержку стран БРИКС".

Российский лидер не без иронии добавил, что надеется на поддержку своих коллег в этом значимом для РФ вопросе, особенно с учетом того, что среди стран-кандидатов на проведение международной выставки нет городов Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

Напомним, что Россия выставила свою кандидатуру на проведение всемирного выставочного форума «Экспо-2015», который планируется провести в период со 2 мая по 2 ноября. Тема российской заявки - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Конкурентами Екатеринбурга являются японский Осака азербайджанский Баку. Победитель будет выбран в ходе 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного выставочного бюро в ноябре 2018 года.

26 июля в южноафриканском Йоханнесбурге проходит 10-й по счету саммит стран-членов организации экономического сотрудничества БРИКС, с участием глав России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР.