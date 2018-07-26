По делу об убийстве посла РФ в Турции задержан еще один экс-полицейский

СЕГОДНЯ 17:08 2018-07-26T17:08:49+03:00

Погибший в конце 2016 года посол РФ в Турции Андрей Карлов Фото: EASTNEWS/AFP

Мужчину подозревают в причастности к деятельности ячейки FETO, которая считается террористической организацией

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Правоохранительные органы Турции задержали очередного подозреваемого по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова в декабре 2016 года. Им оказался еще один бывший сотрудник полиции по имени Уфу.

Должность задержанного не раскрывается, однако следователи считают, что он был членом ячейки организации FETO, деятельность которой запрещена в республике на ряду с террористической. Примечательно, что в это же подразделение входил непосредственный убийца российского дипломата Мевлют Март Алтынташ.

По данным Milliyet, новый фигурант дела все предъявленные ему обвинения отрицает. Решением суда он помещен под стражу на время разбирательства.

Напомним, что посол Андрей Карлов был застрелен несколько лет назад на открытии фотовыставки в Анкаре. Пулю выпустил бывший сотрудник правоохранительных органов, который сразу после происшествия был ликвидирован спецслужбами Турции.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что подозреваемых по данному делу продолжают задерживать до сих пор. При этом ранее в расследовании уже фигурировали бывшие полицейские.