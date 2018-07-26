В Госдуме подтвердили сообщения о госпитализации Кобзона

СЕГОДНЯ 22:26 2018-07-26T22:26:47+03:00

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В Государственной думе подтвердили, что первый заместитель председателя комитета нижней палаты по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон действительно был госпитализирован, однако слухи о его критическом состоянии сильно преувеличены.

"Иосиф Давыдович госпитализирован, но речь не идет о его крайне тяжелом состоянии, как это сообщили некоторые издания", - передает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник в Госдуме.

Напомним, что проблемы со здоровьем Кобзона ни для кого не секрет. Они начались еще в 2001 году, а 2004 году перенес первую операцию, связанную с онкологическим заболеванием. Следующее хирургическое вмешательство состоялось уже в 2009 году.

Между тем, со всем недавно Кобзон дал интервью Радио "Комсомольская правда". Тогда певец рассказал, что ему неожиданно пришлось отменить заранее запланированный визит в Ярославскую область на празднование 55-летия полета в космос Валентины Терешковой. Наш журналист не стал спрашивать, почему же поездка так и не состоялась, однако сам Иосиф Давыдович сказал, что ему просто нужно передохнуть и "оклематься".