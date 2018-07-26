2018-07-26T23:26:47+03:00
Политика

Американские СМИ заявили о контактах Бутиной с потомком Рокфеллера

Bloomberg пишет, что россиянка пыталась наладить связи с наследником миллиардера
Юлия ДИВЕЕВА
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Мария БутинаМария БутинаФото: REUTERS
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Гражданка России Мария Бутина, арестованная по подозрению в шпионаже, могла пытаться наладить связи через Джорджа О'Нила - правнука миллиардера Джона Рокфеллера. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По их данным, Мария участвовала в феврале 2017 году в обеде, который организовывал О'Нил. Мероприятие устраивалось для группы россиян, приехавших в Вашингтон по приглашению на традиционный Национальный молитвенный завтрак.

Издание утверждает, что детали упомянутые в деле против Бутиной совпадают с датой и описанием этого обеда. В Bloomberg уверены, что значащийся материалах следствия «Американец №2», названный также организатором обеда – и есть наследник семьи Рокфеллеров.

О'Нил и Минюст не комментируют догадки журналистов. Однако агентство вспомнило, что 68-летний миллиардер в прошлом году рассказывал, что его обед был организован для начала конструктивного диалога с россиянами и борьбу с русофобией.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал о задержании в США Марии Бутиной 15 июля. Через три дня девушку арестовали по обвинению в шпионаже и ведении деятельности в пользу иностранного государства.

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