Трамп-младший и его супруга урегулировали в суде опеку над их детьми

СЕГОДНЯ 01:29 2018-07-27T01:29:53+03:00

Договоренности были достигнуты без споров и проволочек

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Бракоразводный процесс сына президента США Дональда Трампа-младшего продолжается. В четверг он и его жена Ванесса в суде урегулировали вопросы опеки над их пятью детьми.

Как передает телекомпания NBC, судья Майкл Катц поздравил супругов с тем, что договоренности были достигнуты без споров и проволочек. Он отметил, что Трампы избавили своих детей от того, что «могло стать болезненным правовым процессом».

Журналисты отметили, что пара прибыла на слушание вместе за час до начала. Оба были спокойными и улыбались друг другу. Адвокат Трампа-младшего

Норман Хеллер рассказал, что супругам до развода осталось согласовать некоторые детали финансовых вопросов. Судья Кац предложил свою помощь в их решении.

У Дональда Трампа-младшего и Ванессы Хейдон трое сыновей и две дочери. Как писал сайт kp.ru, 40-летняя супруга подала на развод 15 марта 2018 года в суд в Манхэттене. СМИ пишут, что женщина устала терпеть постоянное отсутствие мужа дома, его разъезды и слишком сильное давление прессы, под которым оказалась семья президента. Супруги прожили в браке 13 лет.