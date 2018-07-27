Китай запланировал первые тестовые стрельбы из С-400
Первые пробные стрельбы из российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Китае проведут в конце июля - начале августа. Тесты проведет специально прошедший обучение в России боевой расчет.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой военно-дипломатический источник, испытания Народно-освободительная армия КНР выполнит на китайском полигоне. Стрелять будут по мишени, имитирующей баллистическую цель.
Ране сообщалось, что китайские военные на прошлой неделе закончили приемку поставленного Россией полкового комплекта С-400. В завершении был подписан соответствующий акт, после чего системы полностью перешли в собственность Минобороны Китая.
Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что в начале апреля этого года Китай получил первый полковой комплект российских зенитно-ракетных систем большой дальности С-400. его доставили в Поднебесную в установленные контрактом сроки из порта Усть-Луга Ленинградской области.
В комплект входят командный пункт, радиолокационные станции, пусковые установки, энергетическое оборудование и другое имущество.