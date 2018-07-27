2018-07-27T06:00:13+03:00
Политика

Китай запланировал первые тестовые стрельбы из С-400

В конце июля - начале июня на полигоне обученный в России боевой расчет поразит учебную цель
Юлия ДИВЕЕВА
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ЗРК C-400.ЗРК C-400.Фото: Минобороны РФ
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Первые пробные стрельбы из российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Китае проведут в конце июля - начале августа. Тесты проведет специально прошедший обучение в России боевой расчет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой военно-дипломатический источник, испытания Народно-освободительная армия КНР выполнит на китайском полигоне. Стрелять будут по мишени, имитирующей баллистическую цель.

Ране сообщалось, что китайские военные на прошлой неделе закончили приемку поставленного Россией полкового комплекта С-400. В завершении был подписан соответствующий акт, после чего системы полностью перешли в собственность Минобороны Китая.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что в начале апреля этого года Китай получил первый полковой комплект российских зенитно-ракетных систем большой дальности С-400. его доставили в Поднебесную в установленные контрактом сроки из порта Усть-Луга Ленинградской области.

В комплект входят командный пункт, радиолокационные станции, пусковые установки, энергетическое оборудование и другое имущество.

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