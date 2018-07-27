2018-07-27T08:40:01+03:00
Общество

В России предложили лицензировать водителей такси

Соответствующее обращение уже направлено в комитет Госдумы по транспорту и строительству
Дарья ИВАШКИНА
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В России предложили лицензировать водителей таксиВ России предложили лицензировать водителей таксиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Общероссийское объединение пассажиров (ООП) направило в комитет Госдумы по транспорту и строительству обращение с предложением лицензировать водителей такси. Другими словами, выдавать разрешения на работу таксистами только после получения специальной лицензии на право осуществления таксомоторной деятельности.

Как пояснил зампредседателя ООП Илья Зотов, в настоящее время в нашей стране нет нормативно закрепленных требований к водителям. Так, человеку, который хочет заработать на перевозке пассажиров с помощью агрегаторов такси, порой не нужна даже лицензия на автомобиль: достаточно взять в аренду машину и подключиться к одному из агрегаторов.

Между тем замглавы думского комитета по транспорту Сергей Бидонько отметил, что безопасность граждан важна, однако, по его мнению, «не всегда излишняя регуляция необходима». При этом он пообещал, что предложения общественников будут тщательно изучены. «Нужно изучить эти предложения и послушать все мнения», - сказал депутат в беседе с RT.

Отметим, действительно, в последнее время разбойные нападения в такси не редкость. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 22 июля таксист с ножом отобрал 400 евро у жителя Вены и бросил его в лесу. Инцидент произошел по дороге из аэропорта Домодедово в Москву.

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