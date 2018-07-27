2018-07-27T13:24:00+03:00
Политика

Путин встретился с лидерами стран БРИКС на саммите в Йоханнесбурге

Главными темами для обсуждения между главами государств стали организация и приоритеты партнерства
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин 27 июля принял участие во встрече лидеров стран БРИКС на саммите в Йоханнесбурге. Основной темой обсуждения стали организации и приоритеты партнерства. На встрече, прошедшей в закрытом для прессе режиме, присутствовали также президент Бразилии Мишел Темер, лидер ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Как заявил Юрий Ушаков, помощник российского президента, лидеры стран БРИКС планировали обсудить совершенствование деятельность объединения, развитие сотрудничества в сфере политики, безопасности и торговли, а также согласование и координация действий по решению региональных проблем. В этот перечень входит ситуация в Сирии и на Ближнем Востоке, а также полная денуклеаризация Корейского полуострова мирным путем и разрешение вопроса вокруг ядерной иранской программы.

По программе саммита лидеры БРИКС должны будут провести встречу с главами делегация приглашенных государства в формате рабочего завтрака.

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