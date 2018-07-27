Москва готовится к организации саммита "Россия - Африка"

СЕГОДНЯ 14:06 2018-07-27T14:06:35+03:00

Перед саммитом возможны встречи предпринимателей, экспертов и общественных деятелей

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Как заявил президент России Владимир Путин на встрече лидеров БРИКС, Москва рассматривает идею проведения саммита Россия-Африка с участием глав африканских государств.

По его словам, перед встречей на высшем уровне могли бы состояться диалоги видных предпринимателей, экспертов и общественных деятелей с обеих сторон.

«Особо отмечу, что Россия планирует наращивать свою помощь развитию национальной энергетики государств Африки», - сказал Путин.

Реализация перспективных нефтегазовых проектов ведется в том числе с Анголой, Мозамбиком и Габоном. Большая часть инициатив, по словам российского лидера, полагается на размещение производств на территории Африки.

«В сфере атомной энергетики, где Россия является технологическим лидером, мы предлагаем африканским партнерам создание "под ключ" целой индустрии. Соглашения о сотрудничестве по мирному атому подписаны с целым рядом стран региона, а с некоторыми работа перешла уже в практическое русло», - отметил президент России.

Проекты станут полезны для африканцев, так как на континенте без электричества проживают около 600 миллионов человек.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Путин встретился с лидерами стран БРИКС для обсуждения организации и приоритетов партнерства.