2018-07-27T14:36:32+03:00
В мире

США признаны самой опасной страной для родов во всем развитом мире

Ежегодно в Америке умирают около 700 матерей, еще более 50 тысяч получают серьезные травмы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Недостаток внимания к роженицам порой приводит к их гибели или получению травмНедостаток внимания к роженицам порой приводит к их гибели или получению травмФото: Олег ЗОЛОТО
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Соединенные Штаты являются самой опасной страной для родов во всем современном развитом мире. Такие выводы были сделаны на основе анализа документов по контролю за качеством медицинского обслуживания в больницах, изучении 150 случаев неблагополучных родов и интервью с представителями 75 американских родильных отделение.

На данный момент большинство женщин в Соединенных Штатах действительно без проблем завершают последний этап беременности, однако около 700 из них все же погибают, еще более 50 тысяч матерей получают серьезные травмы. Они остаются парализованными или больше не могут иметь детей.

При этом отчеты свидетельствуют о том, что большинство таких инцидентов можно было бы предотвратить при оказании роженицам своевременной помощи. Однако в ряде больниц врачи и медсестры не проводят даже самые простые осмотры. В результате такого пренебрежения обязанностями некоторые женщины погибают от кровотечения, сердечных приступов или занесенных инфекций.

Примечательно, что недостаток внимания к пациенткам наблюдается как в маленьких больницах, так и в крупных родильных центрах Соединенных Штатов.

"США продолжают наблюдать, как другие страны становятся лучше, пока сами они отстают. Сегодня это самое опасное место в развитом мире для родов", - пишет издание USA Today.

Несколько другая ситуация обстоит в Южной Америке. Ранее сайт kp.ru писал о том, что акушер-гинеколог одной из бразильских больниц танцует с беременными женщинами во время предродовых схваток, чтоб помочь им справиться с волнением и болью.

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