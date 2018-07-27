ЦБ сохранил прогноз роста российской экономики в интервале 1,5 - 2%

СЕГОДНЯ 14:52 2018-07-27T14:53:07+03:00

При этом регулятор отметил положительный вклад ЧМ-2018 в годовой темп прироста ВВП

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В пятницу, 27 июля, стало известно, что Центробанк РФ сохранил прогноз роста российской экономики по итогам 2018 года в интервале 1,5 - 2%.

«Банк России прогнозирует темп экономического роста в 2018 году в интервале 1,5–2%, что соответствует потенциальному росту российской экономики в условиях сохраняющихся структурных ограничений», - говорится в сообщении регулятора.

Также там отмечается более уверенный рост экономики в 2017-м и начале 2018 года, чем ожидалось ранее. Это, как подчеркнули в ЦБ, отражают обновленные данные Росстата. «Это существенно не меняет взгляд Банка России на влияние деловой активности на динамику инфляции», - добавили в ЦБ РФ. Кроме того, регулятор объявил о положительном вкладе (0,1 - 0,2 п.п.) чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018) в годовой темп прироста ВВП.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту ВВП России на 2018 год. Ведомство понизило прогноз до 1,9% с ожидавшихся ранее 2,1%.