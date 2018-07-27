2018-07-27T22:07:51+03:00
В мире

"Неэффективно": Польша передумала возводить забор на границе с Россией

Предполагалось, что ограждение остановит миграцию кабанов и, соответственно, распространие африканской чумы свиней
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Длина ограждения должна была составить 1120 километров и пройти вдоль границы Польши с Белоруссией, Украиной и Россией. Фото: Artur WidakNurPhoto ТАССДлина ограждения должна была составить 1120 километров и пройти вдоль границы Польши с Белоруссией, Украиной и Россией. Фото: Artur WidakNurPhoto ТАСС
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Польские власти отказались от идеи строительства забора на границе с Россией, Белоруссией и Украиной. Предполагалось, что данное сооружение позволит остановить миграцию диких кабанов и распространение ими африканской чумы свиней (АЧС).

"Забор неэффективен. Мы получили мнение Европейского агентства по безопасности продуктов питания, которое заявило, что такие длинные заборы - а наш должен был быть 1120 км в длину - не работают", - сказал министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Ян Ардановский.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что конструкция должна была быть сделана из металлической сетки высотой около двух метров. Предполагалось закопать часть забора в землю, чтобы кабаны не могли ее подрыть. Все строительство планировалось уложить в три-четыре месяца. Стоимость должна была составить около 88 млн долларов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Ардановского, освободившиеся средства будут перенаправлены на повышение биологической безопасности и помощь охотничьим клубам.

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