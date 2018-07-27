"Неэффективно": Польша передумала возводить забор на границе с Россией
Польские власти отказались от идеи строительства забора на границе с Россией, Белоруссией и Украиной. Предполагалось, что данное сооружение позволит остановить миграцию диких кабанов и распространение ими африканской чумы свиней (АЧС).
"Забор неэффективен. Мы получили мнение Европейского агентства по безопасности продуктов питания, которое заявило, что такие длинные заборы - а наш должен был быть 1120 км в длину - не работают", - сказал министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Ян Ардановский.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что конструкция должна была быть сделана из металлической сетки высотой около двух метров. Предполагалось закопать часть забора в землю, чтобы кабаны не могли ее подрыть. Все строительство планировалось уложить в три-четыре месяца. Стоимость должна была составить около 88 млн долларов.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Ардановского, освободившиеся средства будут перенаправлены на повышение биологической безопасности и помощь охотничьим клубам.