В Ереване суд арестовал экс-президента Армении Роберта Кочаряна

СЕГОДНЯ 00:44 2018-07-28T00:44:50+03:00

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Бывший президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году, до начала судебного слушания будет находиться под стражей. Такое решение в пятницу принял суд общей юрисдикции Еревана.

Адвокат экс-президента Рубен Саакян не стал комментировать решение судьи, но пообещал обжаловать его. Он также сообщил, что 28 июля в полдень состоится специальная пресс-конференция, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "свержение конституционного строя" и предъявила обвинения Роберту Кочаряну. Политику может грозить до 15 лет тюрьмы по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Напомним, что 1-2 марта 2008 года в Армении прошли президентские выборы. Кочарян уже занимал этот пост два срока и не мог больше выдвигаться на должность главы государства. Он поддержал кандидатуру премьер-министра республики Сержа Саргсяна, который победил в голосовании.