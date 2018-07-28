Встреча Владимира Путина с футболистами сборной России: после ЧМ-2018 игроки получили госнаграды и почетные грамоты

СЕГОДНЯ 14:38 2018-07-28T14:38:17+03:00

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Встреча Владимира Путина с футболистами сборной России прошла в субботу, 28 июля, в Кремле. В ходе этого мероприятия президент нашей страны вручил игрокам национальной команды госнаграды и почетные грамоты. Так, капитан Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич получили ордена Почета.

Не остался без внимания и тренерский состав российской сборной. Главный наставник наших футболистов Станислав Черчесов был удостоен ордена Александра Невского.

При этом глава нашего государства поблагодарил спортсменов за игру на чемпионате мира 2018 года (ЧМ-2018). «На первом в России чемпионате мира вы выступили ярко, уверенно, проявили сплоченность, упорство и волю, шли к цели, не жалея себя», - сказал Путин. Также российский лидер подчеркнул, что наша команда показала очень важный результат.

Кстати, напомним, сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию церемонии вручения госнаград футболистам и тренерам сборной России.