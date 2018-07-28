2018-07-28T14:04:11+03:00
Политика

Церемония вручения госнаград футболистам и тренерам сборной России: прямая онлайн-трансляция из Кремля

Награды сборной России по футболу вручает президент РФ Владимир Путин [видеотрансляция]
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия ЧМ 2018Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия ЧМ 2018Фото: REUTERS
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В субботу, 28 июля, в Кремле награждают футболистов и тренеров сборной России. Государственные награды спортсменам вручает президент России Владимир Путин.

Напомним, на прошедшем в России чемпионате мира по футболу 2018 года национальная сборная впервые в новейшей истории вышла в стадию плей-офф. В 1/8 финала российские футболисты обыграли команду Испании в серии пенальти. Вратарь нашей сборной Игорь Акинфеев смог отбить два мяча.

Церемония награждения сборной России по футболу в Кремле: прямая онлайн-трансляция.Они вывели Россию в четвертьфинал Чемпионата мира. Впервые в истории! И, конечно же, заслужили благодарность. Владимир Путин вручит госнаграды 23 футболистам и 6 тренерам нашей сборной. Мы показываем церемонию в режиме реального времени

В четвертьфинальном матче чемпионата мира со сборной Хорватии не получилось определить победителя в основное время. В результате россияне уступили, но игра нашей команды была признана более чем достойной. Футболисты заслужили народную любовь и благодарность. Владимир Путин вручит государственные награды 23 футболистам и 6 тренерам нашей сборной.

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