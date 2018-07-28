2018-07-28T18:11:04+03:00
В мире

«Так ничего и не понял»: экс-президент Эквадора заявил, что его преемник уже договорился с США по Ассанжу

Бывший руководитель республики назвал действующего главу государства Ленина Морено «лицемором»
Дарья ИВАШКИНА
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Бывший президент Эквадора Рафаэль КорреаБывший президент Эквадора Рафаэль КорреаФото: REUTERS
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Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа выразил мнение, что нынешний лидер южноамериканской страны Ленин Морено имеет договоренность с США по поводу дальнейшей судьбы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Как считает политик, его преемник в настоящее время говорит о необходимости диалога, однако, по словам Корреа, «все уже было согласовано».

«Будьте уверены, что он (Морено) лицемер. У него уже есть договоренность с США по поводу того, что произойдет с Ассанжем. И сейчас он просто пытается подсластить пилюлю, говоря, что будет вести диалог», - сказал экс-глава Эквадора в беседе с RT.

Также бывший руководитель республики подчеркнул, что убежище Ассанжу было предоставлено из-за отсутствия гарантий надлежащего разбирательства в ситуации. Морено же, по мнению Корреа, вообще не понимает, «в чем заключается проблема». «Он (Морено) так ничего и не понял. Он даже не читал, в чем заключается проблема», - добавил экс-глава государства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, нынешний президент Эквадора Ленин Морено, выступая в минувшую пятницу в Мадриде, заявил, что основатель WikiLeaks, который с 2012 года живет в посольстве южноамериканской республики в Лондоне, должен покинуть здание диппредставительства. Тогда же политик объявил о том, что уже обсудил ситуацию с британскими властями.

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