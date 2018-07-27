Президент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство в Лондоне

СЕГОДНЯ 13:07 2018-07-27T13:07:58+03:00

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Президент Эквадора Ленин Морено, выступая в пятницу, 27 июля, в Мадриде, заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который с 2012 года живет в посольстве южноамериканской республики в Лондоне, должен будет покинуть здание диппредставительства.

Эквадорский лидер также рассказал, что уже обсудил сложившуюся ситуацию с британскими властями, передает Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июле стало известно, что Британия хочет выселить Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне. Как тогда отмечалось, власти страны ведут тайные переговоры с эквадорским правительством. А 22 июля появилась информация, что выдать основателя WikiLeaks властям Великобритании планируется в самое ближайшее время.

Между тем глава эквадорского МИДа Хосе Валенсия еще в июне заявил, что убежище Джулиана Ассанжа в посольстве не может оставаться вечным.