Порошенко отпраздновал Крещение Руси с непризнанным Киевским патриархатом

СЕГОДНЯ 18:59 2018-07-28T19:00:16+03:00

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В субботу, 28 июля, президент Украины Петр Порошенко принял участие в крестном ходе, организованном самопровозглашенным Киевским патриархатом по случаю празднования 1030-летия Крещения Руси. Между тем на торжествах в честь того же события, которые в минувшую пятницу в центре Киева провела Украинская православная церковь (УПЦ), глава незалежной предпочел не появляться.

Стоит отметить, что участники субботнего шествия прошли от Владимирского собора к Владимирской горке, где установлен памятник святому равноапостольному князю Владимиру. Во главе колонны шли священнослужители с иконами, а за ними - глава непризнанного во всем мире Киевского патриархата Филарет, украинский лидер с женой Мариной и члены правительства страны.

Субботнее шествие. Фото: Zuma/ТАСС

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в пятничных торжествах Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата участвовало рекордное число паломников со всех регионов незалежной и из других стран - около 250 тысяч верующих. А вот в субботних - всего 30 тысяч человек, среди которых были в основном раскольники, униаты и националисты.