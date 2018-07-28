2018-07-28T14:17:57+03:00
Политика

"Ничего нового. Абсолютно": В Русской церкви отреагировали на послание Константинопольского Патриарха президенту Украины

Порошенко поспешил порадоваться скорой независимости Украинской церкви от Москвы [видео]
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко в разгар празднования Крещения Руси выпустила громкое заявлениеПресс-служба президента Украины Петра Порошенко в разгар празднования Крещения Руси выпустила громкое заявлениеФото: REUTERS
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В разгар торжеств в честь 1030-летия Крещения Руси, которые проходят в Москве, Киеве, Минске, Кишиневе и других городах и странах, являющихся канонической территорией Русской православной церкви, пресс-служба президента Украины выпустила громкое заявление.

- Признавая высокую ответственность первопрестольной Константинопольской Церкви, которая никогда не переставала и не смирялась перед незаконными и неканоническими ситуациями, которые потрясали естественное функционирование православной церкви, и в эти ответственные времена она взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью даровать украинской церкви автокефалии, - говорится в сообщении со ссылкой на послание Константинопольского Патриарха Варфоломея.

Весной Петр Порошенко при поддержке раскольников и националистов в очередной раз обратился в Константинопольский патриархат с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви (это подразумевает независимость от Москвы и объединение с никем не признанными раскольничьими структурами). Константинополь тогда дал понять, что решение будут обсуждать все Поместные православные церкви, а их позиция по этому вопросу давно известна - никакого раскола в Русской православной церкви. И вот 27 июля президент Украины встретился с делегацией Константинопольского патриархата, после чего и появилось это бравурное заявление.

Следом поползли утверждения, что Русская церковь "теряет малоросскую опору", что позиция Варфоломея - "такая же монолитная, как резолюция США по Крыму", и так далее.

Крестный ход в Киеве собрал порядка 250 тысяч паломников. Фото: REUTERS

Крестный ход в Киеве собрал порядка 250 тысяч паломников.Фото: REUTERS

- Очередная псевдоаналитика. Абсолютно ничего нового вчера не было сказано делегацией Константинопольского патриархата. Абсолютно. Учите матчасть, господа! - отреагировал официальный спикер РПЦ Владимир Легойда.

Ранее он подчеркивал, что Русская церковь уважает нынешние политические границы, но они не должны рушить церковное единство.

- Сегодня политические границы не должны проходить по нашим сердцам. Очень важно, чтобы мы сохраняли единство, которое связано с общей верой. Русская православная церковь - это не церковь Российской Федерации. Несмотря на сегодняшние турбуленции, мы понимаем, что мы братские народы, и этот праздник должен это подчеркнуть, - напоминал Легойда.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Роман Силантьев, религиовед, профессор МГЛУ: "Это политическое пустословие"

- В словах, торжественно зачитанных Порошенко неким епископом из Канады, много громких деклараций, не позволяющих никому ни на йоту усомниться в высокой ответственности Константинопольского патриархата за судьбы мира и мирового православия, но там нет сколько-нибудь понятного рецепта восстановления единства православия на Украине, при том, что эту цель никто никогда не оспаривал. Наверное, слово "томос" (отделение. - Ред.), в последнее время приобретшее в устах президента Украины и националистически настроенной части политического истеблишмента почти магическое значение, стало самым широко используемым в СМИ, но в послании ему странным образом не нашлось места. Это политическое пустословие, диссонирующее с масштабным крестным ходом в Киеве, собравшем 250 тысяч человек. Надеюсь, Порошенко не забыл пояснить делегатам из Фанара, что эти люди придерживаются совсем других взглядов на украинское православие, чем те, которые президент Украины пытается выдавать за общенародные в переговорах с Патриархом Варфоломеем.

P.S. К тому, что ничего нового Константинополь Киеву не сказал, добавился еще один красноречивый штрих. В субботу на литургии в Киево-Печерской лавре молились представители всех Поместных православных церквей. Всех, кроме Константинопольской. Странная перемога Петра Алексеевича, сулившего к 1030-летию Крещения Руси новую церковь, не правда ли?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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Как крестный ход УПЦ МП в Киеве проходил .

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