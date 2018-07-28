2018-07-28T20:36:06+03:00
В мире

Бегство нелегалов после прибытия на испанский нудистский пляж попало на видео

Мигранты применяют такую тактику, чтобы сотрудникам береговой охраны было сложнее их поймать [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Нелегалы высадились на нудистском пляже в Испании и разбежались в разные стороныНелегалы высадились на нудистском пляже в Испании и разбежались в разные стороныФото: кадр с видео
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В субботу, 28 июля, в сети появилось видео, на котором запечатлено, как нелегалы из стран Африки высаживаются на побережье Испании и убегают от сотрудников береговой охраны.

На записи, которая была сделана в минувшую пятницу, видно, как надувная лодка с десятками мигрантов приближается к нудистскому пляжу города Тарифа. Причем как только судно достигает суши, его «пассажиры» высаживаются на берег и быстро разбегаются в разные стороны, пытаясь скрыться от сотрудников береговой охраны. Кстати, судя по опубликованным изданием Daily Mail кадрам, высадка и бегство нелегалов происходят прямо на глазах отдыхающих, загоравших в тот момент на пляже без одежды.

Мигранты высадились на нудистском пляже и попали на видео.

Кстати, отметим, Испания в последнее время стала главной точкой проникновения нелегальных мигрантов в Европу. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, на днях более 600 человек пытались перебраться в Испанию через семиметровые заборы, которые находятся на границе с Марокко в Сеуте. В итоге 132 африканцам тогда потребовалась медицинская помощь.

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