Трамп ввел в Калифорнии режим ЧС из-за лесных пожаров

СЕГОДНЯ 00:30 2018-07-29T00:45:42+03:00

Огонь уничтожил сотни домов, погибли как минимум пять человек, в том числе двое детей

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Из-за бушующих уже неделю лесных пожаров в Калифорнии президент США Дональд Трамп ввел в штате режим чрезвычайной ситуации и распорядился предоставить пострадавшим от стихии районам федеральную поддержку, сообщает Белый дом.

К субботе начавшиеся 23 июля лесные пожары в Калифорнии охватили площадь почти 650 тысяч квадратных километров, сгорели около 500 домов, сотни машин. Предписание о срочной эвакуации получили около 37 тысяч местных жителей.

Погибли как минимум пять человек: сначала стало известно о гибели пожарного и водителя бульдозера, пытавшиеся преградить дорогу огню. Позже сообщили, что жертвами стихии стали двое детей и их 70-летняя бабушка, жившие возле города Реддинг. Пропавшими без вести, по разным данным, считаются от 12 до 20 человек, передает агентство Associated Press.

Борьбу с лесными пожарами осложняют жара и сильный ветер. Огонь тушат свыше 3,4 тысячи пожарных, задействованы вертолеты.