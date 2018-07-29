Кравчук назвал украинские власти «циничными обманщиками»
Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что власти страны «откровенно и цинично» обманывают население, давая невыполнимые обещания.
По словам Кравчука, он никогда не обсуждал тет-а-тет государственные вопросы с нынешним лидером Украины Петром Порошенко. На все встречи с президентом его приглашают вместе с другими бывшими главами государства — Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко.
Такие встречи с Порошенко проходят нечасто, при этом Кравчука не участвует в формировании государственной политики.
«Я даже доволен тем, что я не беру такого участия. Потому что, если бы я участвовал, то я бы брал и ответственность на себя. А я привык к тому, что когда я беру ответственность - я выполняю обещанное. А сегодня, к сожалению, слова и дела не совпадают. Причем обещают и обманывают откровенно и цинично. Я не хочу участвовать в формировании политики с такими обещаниями», - подытожил первый президент Украины в интервью изданию «Страна.ua».
Ранее Кравчук заявил, что во время государственного переворота 2014 года украинские радикалы планировали казнить президента страны Виктора Януковича.
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