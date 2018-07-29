Кравчук назвал украинские власти «циничными обманщиками»

СЕГОДНЯ 11:53 2018-07-29T11:53:25+03:00

Экс-президент Украины доволен тем, что не имеет отношения к формированию государственной политики и не вынужден делить ответственность за невыполнимые обещания Киева

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Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что власти страны «откровенно и цинично» обманывают население, давая невыполнимые обещания.

По словам Кравчука, он никогда не обсуждал тет-а-тет государственные вопросы с нынешним лидером Украины Петром Порошенко. На все встречи с президентом его приглашают вместе с другими бывшими главами государства — Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко.

Такие встречи с Порошенко проходят нечасто, при этом Кравчука не участвует в формировании государственной политики.

«Я даже доволен тем, что я не беру такого участия. Потому что, если бы я участвовал, то я бы брал и ответственность на себя. А я привык к тому, что когда я беру ответственность - я выполняю обещанное. А сегодня, к сожалению, слова и дела не совпадают. Причем обещают и обманывают откровенно и цинично. Я не хочу участвовать в формировании политики с такими обещаниями», - подытожил первый президент Украины в интервью изданию «Страна.ua».

Ранее Кравчук заявил, что во время государственного переворота 2014 года украинские радикалы планировали казнить президента страны Виктора Януковича.