Иран рассчитывает избавить США от «пагубного пристрастия к санкциям»

СЕГОДНЯ 15:36 2018-07-29T15:36:28+03:00

Глава МИД исламской республики Джавад Зариф считает, что Вашингтон находится в изоляции и вынужден использовать политическое давление для достижения своих целей

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Иран намерен избавить США от «пагубного пристрастия к санкциям». Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Джавад Зариф.

«Текущая ситуация такова, что европейские страны должны либо следовать своим интересам, либо интересам президента США (Дональда) Трампа», - заявил Зариф в интервью агентству Mehr.

Министр уверен, что в настоящее время Вашингтон находится в международной изоляции и вынужден продвигать свои интересы используя политическое давление. Такая ситуация является уникальной и Тегеран должен ею воспользоваться, подчеркнул Зариф.

«Конечно, я не думаю, что мы можем создать конфликт между США и Европой. Однако между ними существует пробел, который мы должны использовать, у нас нет необходимости разрывать связь между ними», - подчеркнул глава МИД Ирана.

Зариф не сомневается, что такая задача Тегерану вполне по силам.

«У нас хватит сил показать США, что им надо оставить свою пагубную привычку. Мы считаем, что мир пришел к выводу, что США должны побороть свою зависимость от санкций», - добавил министр.

Как сообщал сайт «КП», 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий — соглашения, в рамках которого Иран существенно ограничил параметры своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций.

Подписанный американским лидером меморандум подразумевает восстановление всех санкций против Тегерана, а также введение новых ограничений, в том числе против резидентов из третьих стран, сотрудничающих с иранскими компаниями.

В свою очередь европейские партнеры США жестко раскритиковали действия Белого дома и объявили, что продолжат соблюдать условия СВПД.