2018-07-29T17:20:01+03:00
Спорт

Футболист Алдонин считает, что игроки сборной «оправданно и заслуженно» получили звания мастеров спорта

Спортсмен прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» заявление двукратной чемпионки мира по волейболу Екатерины Гамовой
Радио «Комсомольская правда»Дарья ИВАШКИНА
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Футболист Евгений АлдонинФутболист Евгений АлдонинФото: Евгения ГУСЕВА
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Футболист Евгений Алдонин прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» заявление двукратной чемпионки мира по волейболу Екатерины Гамовой о присвоении игрокам сборной России по футболу званий заслуженных мастеров спорта. Как считает бывший полузащитник национальной команды, наши футболисты «оправданно и заслуженно» получили почетные звания. При этом он заметил, что есть спортсмены, которые добившись много, никаких званий не получают.

- Как я понял, здесь вопрос все же не к футболистам, а к министерству спорта, которое по-разному оценивает победы спортсменов в разных видах. Мне кажется, то, что сделали футболисты, - это большое дело. На чемпионатах мира мы давно не показывали хороших результатов, долгое время выйти из группы не могли. И все же ребята не сами пришли в министерство просить для себя эти звания... На мой взгляд - оправданно, заслуженно получили звания мастеров спорта. Но в то же время есть спортсмены, которые добились много, но этих званий не получили, - сказал Алдонин.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне Екатерина Гамова задалась в своем Instagram вопросом, почему Минспорта РФ по-разному относится к достижениям спортсменов. В интервью «Комсомольской правде» двукратная чемпионка мира по волейболу пояснила, что ее пост в соцсети был о спортивных чиновниках, решивших выстроить наших атлетов «по ранжиру».

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