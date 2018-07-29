2018-07-29T18:15:53+03:00
В мире

Эрдоган анонсировал встречу по Сирии с участием России

По словам политика, лидеры РФ, ФРГ, Франции и Турции в начале сентября соберутся в Стамбуле
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, общаясь с журналистами на полях саммита стран БРИКС в Йоханнесбурге, анонсировал четырехсторонний саммит по Сирии. Так, по его словам, в начале сентября лидеры России, Германии, Франции и Турции соберутся в Стамбуле, чтобы обсудить проблемы в арабской республике.

«7 сентября в Стамбуле будет саммит России, Германии, Франции и Турции, посмотрим, что мы можем сделать (по сирийскому урегулированию)», - цитирует главу республики телеканал CNN Turk.

Кроме того, Эрдоган рассказал о саммите по Сирии с участием Турции, России и Ирана, который планируется провести в Тегеране. «После саммитов в Сочи и Анкаре аналогичное мероприятие пройдет в Тегеране. Тогда у нас будет возможность обсудить все эти темы», - добавил политик.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле в Анкаре прошел саммит лидеров России, Ирана и Турции, посвященный урегулированию ситуации в Сирии. А в ноябре прошлого года президенты этих же трех стран обсуждали поствоенное возрождение САР в Сочи.

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