2018-07-29T18:43:39+03:00
Спорт

Олимпийская чемпионка Вибеке Скофтеруд погибла в Норвегии

Тело спортсменки нашли на берегу одного из островов на юге скандинавской страны
Дарья ИВАШКИНА
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Сборная Норвегии после победы в эстафете на Олимпиаде-2010. Вибеке Скофтеруд - слеваСборная Норвегии после победы в эстафете на Олимпиаде-2010. Вибеке Скофтеруд - слеваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 29 июля, появилась информация о том, что на берегу одного из островов на юге Норвегии нашли тело олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Вибеке Скофтеруд. Местная полиция предполагает, что 38-летняя спортсменка погибла в результате аварии во время катания на гидроцикле. Между тем что стало причиной ЧП, пока неизвестно.

Стоит отметить, что за день до этого Скофтеруд была объявлена пропавшей без вести. Как утверждают ее родственники, лыжница ушла кататься на гидроцикле и не вернулась, пишет норвежское издание NRK.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Вибеке Скофтеруд стала олимпийской чемпионкой на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Кроме того, спортсмена была двукратной чемпионкой мира. Также она имела 12 побед на этапах Кубка мира. Причем все свои медали она завоевала в составе эстафеты.

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