В Бразилии разбился небольшой самолет, есть жертвы и пострадавшие

СЕГОДНЯ 04:40 2018-07-30T04:56:19+03:00

На борту потерпевшего крушение самолета находились семь человек, погиб один пилот [фото]

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В ночь на понедельник, 30 июля, в аэропорту бразильского города Сан-Паулу при заходе на посадку разбился небольшой корпоративный самолет, на борту которого находилось семь человек – пять пассажиров и два члена экипажа.

Погиб пилот, остальных удалось спасти, но все шестеро пострадали и были доставлены в городские больницы. Об этом сообщает местный телеканал Globo со ссылкой на пожарный департамент.

Упав, воздушное судно загорелось, его довольно быстро потушили. Пилот скончался на месте, два пассажира получили серьезные черепно-мозговые травмы, еще трое – легкие ранения, о состоянии второго члена экипажа не сообщается. Известно, что его отправили в больницу вертолетом.

В момент крушения на борту самолета находилось пять пассажиров и два члена экипажаФото: REUTERS

Фото: REUTERS

По данным телеканала, разбившийся самолет Beechcraft King Air C90 принадлежал компании по производству упаковок Videplast, а все его пассажиры – сотрудники фирмы и их деловые партнеры.

Ранее сайт kp.ru писал, что недалеко от аэропорта Майами во Флориде в небе столкнулись два небольших учебных самолета.