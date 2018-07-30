Великобритания после Brexit будет укреплять отношения с Китаем

СЕГОДНЯ 05:33 2018-07-30T05:45:21+03:00

Об этом заявил новый глава британского МИД, назвав партнерство с Поднебесной «очень важным в XXI веке»

Изменить размер текста: A A

После «развода» с Евросоюзом Лондон намерен укреплять партнерские отношения с Пекином. Об этом объявил новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, который в понедельник отправится в Китай с визитом.

«Поскольку Великобритания покидает ЕС и становится все более открытой для мира, мы привержены углублению этого очень важного партнерства в XXI веке», - приводит его слова пресс-служба британского МИД.

Отмечается, что визит в Поднебесную станет первой зарубежной поездкой Джереми Ханта в качестве главы внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства. В Пекине он проведет переговоры с китайским коллегой Ван И.

Ожидается, что министры обсудят «важность многосторонней и свободной торговли, а также пути совместной работы Великобритании и Китая над глобальными вызовами» – изменение климата, развитие, безопасность и нераспространение ядерного оружия, а также соблюдение санкций ООН против Северной Кореи.

Кроме того, как отмечается в сообщении, Хант и Ван И «изучат пути выстраивания и без того прочных экономических связей» между Британией и Китаем, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что 6 июля этого года британским правительством был принят план, определяющий принципы будущих отношений Великобритании с ЕС после Brexit.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему глава МИД Великобритании Борис Джонсон подал в отставку

Британское правительство – под угрозой развала, и даже «дело Скрипалей» ему не помогло. Разбираемся в причинах отставки Бориса Джонсона (подробности).