2018-07-30T10:03:44+03:00
Происшествия

На севере Пекина упал вертолет

К месту происшествия уже направились машины экстренных служб, возможны жертвы
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
В столице Китая упал вертолетВ столице Китая упал вертолетФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 30 июля, на севере Пекина упал вертолет.

Как сообщила газета China Daily, инцидент произошел возле моста Цзисянсы.

По данным информационного портала Sina, в результате крушения могли погибнуть люди. В интернете уже появились кадры, на которых видно, как вертолет ударился о землю.

Крушение произошло около 11 утра по местному времени (06:00 мск).

К месту происшествия уже направились машины экстренных служб - скорой помощи и полиции. Подробности т обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 8 июля в США легкий вертолет R44 рухнул на жилой дом. Инцидент произошел в городе Вильямсбурге штата Вирджиния. Летательный аппарат упал прямо на комплекс таунхаусов близ железной дороги. В результате случившегося погиб по меньшей мере один человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Землетрясение в Индонезии: на горе Ринджани заблокированы свыше 500 альпинистов
В Германии эвакуировали пассажиров скоростного поезда из-за подозрительной чашки Петри
Депутат Верховной рады оценил новый украинский учебник по географии
Россия планирует экспортировать малые ракетные корабли с «Калибрами»
Российское правительство продлило программу льготного автокредитования
Вице-премьер Юрий Борисов рассказал о разработке нового сверхтяжелого самолета
Составлен рейтинг стран с самым дешевым и дорогим бензином
У границ России за неделю зафиксированы 25 летательных аппаратов
Американский сенатор признал, что санкции США против России «не работают»
Макфол: из-за российских санкций моя научная карьера окончена
Погода в Москве на 30 июля 2018 года: ожидается до 26 градусов тепла
Латвийский депутат хочет, чтобы Россия «распалась на части»
Депутат ГД от Крыма: Оценивать заявление Климкина – «все равно, что объяснять патологическому лжецу, что врать нехорошо»
Крым хочет посетить делегация ОБСЕ
Великобритания после Brexit будет укреплять отношения с Китаем