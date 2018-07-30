СЕГОДНЯ 10:03 2018-07-30T10:03:44+03:00

К месту происшествия уже направились машины экстренных служб, возможны жертвы

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В понедельник, 30 июля, на севере Пекина упал вертолет.

Как сообщила газета China Daily, инцидент произошел возле моста Цзисянсы.

По данным информационного портала Sina, в результате крушения могли погибнуть люди. В интернете уже появились кадры, на которых видно, как вертолет ударился о землю.

Крушение произошло около 11 утра по местному времени (06:00 мск).

К месту происшествия уже направились машины экстренных служб - скорой помощи и полиции. Подробности т обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 8 июля в США легкий вертолет R44 рухнул на жилой дом. Инцидент произошел в городе Вильямсбурге штата Вирджиния. Летательный аппарат упал прямо на комплекс таунхаусов близ железной дороги. В результате случившегося погиб по меньшей мере один человек.