2018-07-30T14:47:35+03:00
Происшествия

Опубликован итоговый доклад об исчезновении малайзийского Boeing

Специалистам так и не удалось установить причины загадочной пропажи рейса МН370
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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"Боинг" компании Malaysia Airlines пропал, выполняя рейс в Пекин"Боинг" компании Malaysia Airlines пропал, выполняя рейс в Пекин
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Министерство транспорта Малайзии опубликовало итоговый доклад по расследованию дела о пропавшем в 2014 году пассажирском Boeing 777, который выполнял рейс МH370 из Куала-Лумпура в Пекин.

В документе приводятся все уже ранее известные детали и анализ спасательной операции, в котором указываются допущенные ошибки. Также, по словам руководится следственной группы Ко Су Чона, особое внимание было уделено 53-летнему пилоту Захари Ахмад Шаху.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что существует версия причастности летчика к исчезновению самолета. Так, мужчина якобы хотел совершить суицид и усыпил всех остальных членов экипажа, чтобы они не помешали его. После этого, он якобы направил лайнер в сторону моря.

Между тем, расследование показало, что у пилота не было проблем с психикой, зато имелся огромный опыт полетов. Однако пока непонятно, зачем лайнер резко взял обратный курс, перейдя на ручное управление.

Установить истинные причины исчезновения лайнера специалистам так и не удалось. Это станет возможным лишь в случае обнаружения обломков самолета, сообщается в докладе.

Напомним, что Boeing 777 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года и исчез спустя час после взлета. На борту находились 239 человек. Все они, предположительно, погибли.

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