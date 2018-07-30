2018-07-30T15:30:24+03:00
В мире

Польский депутат призвал оценить ущерб, понесенный от СССР, и потребовать у России репарации

Парламентарий Аркадиуш Муларчик напомнил призвал Варшаву следовать примеру прибалтийских республик
Денис СУХОВ
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Польский депутат призвал оценить ущерб, понесенный от СССР и потребовать у России репарацииПольский депутат призвал оценить ущерб, понесенный от СССР и потребовать у России репарацииФото: REUTERS
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Польский сейм следующего созыва должен подготовить отчет о военном ущербе, нанесенном республике Советским союзом, и выдвинуть России финансовые претензии. Такое мнение выразил глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик.

«Я считаю, что в следующем созыве Сейма должен быть создан отчет о военных потерях, нанесенных советской Россией», - заявил Мулярчик.

Депутат призвал следовать примеру государств Балтии, где подобные «отчеты» уже подготовили. Впрочем, сам Мулярчик признает, что с получением репараций от России возникнут сложности.

«Сегодняшняя Россия является страной, которая не соблюдает права и международный порядок. Но такой отчет должен быть», - считает парламентарий.

Напомним, польские власти в последнее время пытаются реанимировать вопрос получения военных репараций от Германии по итогам Второй Мировой войны, однако в Берлине эти упражнения предсказуемо не находят сочувствия.

С точки зрения германских властей, репарации Варшаве были уплачены в полном объеме и на данный момент эта тема себя исчерпала. Тем не менее, политики из правящей польской партии «Право и справедливость» не унывают, и даже заявляют, что возмещения следует требовать не только от ФРГ, но и от России.

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