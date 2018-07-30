Суд продлил срок задержания сестрам, зарезавшим своего отца в Москве
Останкинский суд Москвы продлил срок задержания трем сестрам, которые обвиняются в убийстве собственного отца Михаила Хачатуряна. Такое заявление сделали в пресс-службе учреждения в понедельник, 30 июля.
"Суд продлил срок задержания обвиняемым до 72 часов", - передает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Ранее девушкам также были предъявлены обвинения в убийстве.
Напомним, трагический инцидент произошел вечером 27 июля. В одной из квартир на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди.
Уже на следующий день по подозрению в убийстве были задержаны три дочери погибшего в возрасте 17, 18 и 19 лет. На допросе девушки признались в содеянным, сославшись на "личные неприязненные отношения с отцом", который на протяжении долгого времени причинял им "моральные страдания".
Сайт kp.ru писал о том, что Хачатурян был довольно строг со своими детьми. Девушки не могли выходить на улицу без его ведома, а за малейшие провинности подвергались избиению. Несколько месяцев назад мужчина вовсе начал угрожать собственным дочерям расправой. И тем роковым вечером их терпение лопнуло.
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