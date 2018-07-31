Жертвами атаки на туристов в Таджикистане стали два американца, голландец и гражданин Швейцарии
К этому часу стало известно, из каких стран приехали в Таджикистан туристы, на которых был совершен наезд в воскресенье. Это граждане США, Нидерландов, Франции, Швейцарии и Германии. Погибли два американца, голландец и швейцарец, остальные остаются в больнице.
О своей причастности к этой атаке успела заявить *ИГ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России. Правда, как отмечает британская телерадиокомпания ВВС, экстремисты не представили никаких доказательств.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, 29 июля около 15:30 в воскресенье в Дангаринском районе Хатлонской области республики черный автомобиль марки «Део-Леганза» умышленно сбил семерых велосипедистов. Трое скончались на месте, четвертый позже умер в больнице. Еще три человека получили легкие травмы.
Все подозреваемые в атаке на иностранцев были найдены. Одного удалось взять живым, двоих пришлось ликвидировать – они оказали яростное сопротивление при задержании. МВД Таджикистана обнародовало их имена. Это местные жители в возрасте от 19 до 21 года.