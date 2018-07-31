2018-07-31T05:28:16+03:00
Политика

Помпео назвал условия для встречи Трампа с Роухани

Госсекретарь США уточнил слова президента, заявившего о готовности к встрече с лидером Ирана без всяких предварительных условий
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Госсекретарь США Майкл Помпео и глава Белого дома Дональд ТрампГоссекретарь США Майкл Помпео и глава Белого дома Дональд ТрампФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео поддерживает идею своего шефа Дональда Трампа лично пообщаться с иранским лидером Хасаном Роухани, но заявил, что у Вашингтона все же есть условия, которые должен выполнить Тегеран, чтобы такая встреча стала возможной.

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