2018-07-31T05:28:36+03:00
Политика

Трамп объявил, что готов встретиться с Роухани, но желание должно исходить от Ирана

При этом президент США сомневается в готовности Тегерана к таким переговорам
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что он готов провести личную встречу с иранским коллегой Хасаном Роухани без всяких предварительных условий, но желание провести переговоры с Соединенными Штатами на высшем уровне должно исходить от Ирана.

«Говорить с другими людьми нужно, особенно когда вы говорите о возможной войне и гибели людей. Ничего нет плохого в таких встречах», - сказал президент США на пресс-конференции в понедельник.

Он напомнил, что уже провел переговоры, о которых его предшественники даже не мечтали: пообщался с северокорейским лидером. И получил отличные результаты.

«Мы встретились с главой КНДР Ким Чен Ыном, у нас нет запусков в течение последних восьми месяцев. Заключенные вернулись домой. Столько хорошего случилось и позитивного», - поделился радостью Трамп, упомянув и о своей «великолепной встрече» с президентом России Владимиром Путиным.

При этом хозяин Овального кабинета усомнился в том, что к таким переговорам готов Тегеран.

«У них тяжелые времена. Я отменил иранскую сделку, это была странная сделка… Если они захотят встретиться, нет никаких дополнительных условий. Мы встретимся обязательно. Но не думаю, что они готовы», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе 8 мая. В Европе этот шаг назвали ошибкой.

Еще больше материалов по теме: «Иран: Ядерная проблема»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Помпео назвал условия для встречи Трампа с Роухани
Жертвами атаки на туристов в Таджикистане стали два американца, голландец и гражданин Швейцарии
Разведка США заподозрила КНДР в производстве новых ракет
Эксперт: Россия ничего не будет выплачивать Польше
Венедиктова в совете директоров «Эха Москвы» заменила Годлина
В ГИБДД рассказали, какой день недели самый опасный для пешеходов
Женщина едва не погибла, снимая грозу на смартфон: в неё попала молния
Самый быстрый в мире Интернет – в Сингапуре
Ответственность за атаку на туристов в Таджикистане взяли на себя боевики ИГ*
Возле авиабазы Хмеймим в Сирии российские военные сбили очередной беспилотник
Трамп заявил, что санкции в отношении России будут сохранены
"Замечательная встреча": Трамп оценил переговоры с Путиным в Хельсинки
В Италии отравили легендарного пса, который спасал людей после землетрясения в Аматриче