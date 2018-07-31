Трамп объявил, что готов встретиться с Роухани, но желание должно исходить от Ирана
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что он готов провести личную встречу с иранским коллегой Хасаном Роухани без всяких предварительных условий, но желание провести переговоры с Соединенными Штатами на высшем уровне должно исходить от Ирана.
«Говорить с другими людьми нужно, особенно когда вы говорите о возможной войне и гибели людей. Ничего нет плохого в таких встречах», - сказал президент США на пресс-конференции в понедельник.
Он напомнил, что уже провел переговоры, о которых его предшественники даже не мечтали: пообщался с северокорейским лидером. И получил отличные результаты.
«Мы встретились с главой КНДР Ким Чен Ыном, у нас нет запусков в течение последних восьми месяцев. Заключенные вернулись домой. Столько хорошего случилось и позитивного», - поделился радостью Трамп, упомянув и о своей «великолепной встрече» с президентом России Владимиром Путиным.
При этом хозяин Овального кабинета усомнился в том, что к таким переговорам готов Тегеран.
«У них тяжелые времена. Я отменил иранскую сделку, это была странная сделка… Если они захотят встретиться, нет никаких дополнительных условий. Мы встретимся обязательно. Но не думаю, что они готовы», - приводит его слова ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе 8 мая. В Европе этот шаг назвали ошибкой.
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