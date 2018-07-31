ФНС пообещала раскрыть тайны налогоплательщиков
С 1 августа на сайте ведомства заработает сервис «Прозрачный бизнес», где будут публиковаться данные, которые раньше относились к налоговой тайне
Раскрывать больше информации о налогоплательщиках ФНС будет через специальный сервис на своем сайте — «Прозрачный бизнес»Фото: Иван ВИСЛОВ
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Федеральная налоговая служба (ФНС) будет публиковать в интернете информацию, которая раньше относилась к налоговой тайне. С 1 августа на сайте ведомства появится новый сервис «Прозрачный бизнес», где будет раскрываться больше данных о налогоплательщиках.
Как пояснили в ФНС, с помощью этого ресурса каждый предприниматель сможет проверить, надежны ли его партнеры, не «однодневки» ли, и не пользуются ли они «серыми» схемами для ухода от уплаты налогов.