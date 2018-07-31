2018-07-31T11:59:16+03:00
В мире

Страховщики оценили ущерб от пожаров в Калифорнии в 100 млн долларов

Самый крупный пожар на территории штата полыхает на площади более 330 кв. километров
Денис СУХОВ
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Страховщики оценили ущерб от пожаров в Калифорнии в 100 млн долларовСтраховщики оценили ущерб от пожаров в Калифорнии в 100 млн долларовФото: REUTERS
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Лесные пожары на севере американского штата Калифорния нанесут ущерб на сумму более 100 млн долларов. Такую оценку приводят специалисты страховой компании Aon Benfield.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на управление защиты лесных угодий и противопожарной охраны Калифорнии, на территории штата полыхают восемь пожаров. Самый крупный - в округе Шаста, с площадью более 330 кв. километров. На данный момент его удалось локализовать лишь на 20%. Борьбу с возгораниями осложняют сильный ветер и жаркая сухая погода.

Пожар в Шаста бушует уже более недели, вынудив более 40 тысяч местных жителей покинуть свои дома.

Пожар уже уничтожил 723 здания, под грозой находятся еще по меньшей мере 5 тысяч строений. Жертвами стихии стали шесть человек.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее из-за лесных пожаров президент США Дональд Трамп ввел в Калифорнии режим чрезвычайной ситуации.

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