Руководитель гражданской авиации Малайзии ушел в отставку после публикации доклада по исчезнувшему MH370

СЕГОДНЯ 12:40 2018-07-31T12:41:10+03:00

Ажарудин Рахман отметил, что в докладе сообщается о нарушениях в работе авиадиспетчерской службы, однако вина за катастрофу не возлагается на авиационные власти

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Глава департамента гражданской авиации Малайзии Ажарудин Рахман ушел в отставку после публикации доклада о расследовании исчезновения в 2014 году пассажирского самолета Boeing "Малайзийских авиалиний", направлявшегося рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.

По словам Рахмана, в докладе сообщается о нарушениях в работе авиадиспетчерской службы, однако вина за катастрофу не возлагается на авиационные власти.

"Поэтому, с сожалением и после долгих раздумий, я решил уйти в отставку с поста руководителя департамента гражданской авиации Малайзии. Решение вступит в силу через 14 дней после уведомления об отставке, которое я сделал сегодня", - говорится в заявлении Рахмана, передает агентство Reuters.

Напомним, накануне был опубликован отчет о расследовании, в котором заявляется, что следователи не нашли доказательств того, что пилот самолета намеренно совершил крушение. Ранее именно эта версия выдвигалась австралийскими экспертами в качестве одной из причин крушения. Согласно докладу, лайнер был в хорошем состоянии, не имел неисправностей, а пилоты были соответствующим образом подготовлены. Одной из ошибок стало то, что диспетчер не уведомил вовремя власти Китая, что с экипажем транспортного средства больше не удается установить контакт.

Самолет Boeing 777-20 "Малайзийских авиалиний" пропал с экранов радаров в ночь с 7 на 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.