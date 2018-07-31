2018-07-31T19:05:58+03:00
Сочные новости

Учёные разгадали, как «морские цыгане» ныряют на глубину до 70 м #сочныеновости

«Дайверам от бога» помогают внутренние изменения тела
Илья ЛИТВИНОВ
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Больше половины своей жизни Баджо проводят, кочуя по морю в лодках.Больше половины своей жизни Баджо проводят, кочуя по морю в лодках.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Баджо – это несколько тесно связанных между собой племён и коренных народов, проживающих в море рядом с Малайзией, Индонезией и на Филиппинах. Больше половины своей жизни они проводят, кочуя по морю в лодках. Некоторые баджо и вовсе пристают к суше только при крайней необходимости – к примеру, чтобы похоронить умершего родственника. Большую части пищи они добывают рыболовством, поэтому неудивительно, что каждый из них хорошо плавает и ныряет.

Однако исследователям Калифорнийского университета в Беркли удалось выяснить, что дело не только в постоянных тренировках. К примеру, дольше задерживать дыхание им позволяет почти вполовину увеличенная селезёнка, а кровеносные сосуды в их конечностях сужаются, чтобы жизненно важные органы лучше обеспечивались кислородом. Всё это позволяет «морским цыганам» нырять дольше, глубже и безболезненнее. Правда, без минусов не обошлось: баджо часто травмируют барабанные перепонки и иногда делают это специально. Учёные считают «морских цыган» первым известным науке примером адаптации человека к погружению на глубину.

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