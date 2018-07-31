2018-07-31T19:14:45+03:00
Звезды

«Съедобные» туфли продали за 15 миллионов долларов

Инкрустированные бриллиантами туфельки украшены вафлями и шоколадом
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Дизайнер Крис Кэмпбелл из Орландо создает настоящие произведения кондитерского искусства, объединив любовь к созданию обуви с пристрастием к сладкому. За несколько лет дизайнер создал проект под названием Shoe Bakery и превратил его в весьма успешный модный бизнес.

«Я люблю обувь и сладости, так почему бы не соединить их? Тем более, что каждая женщина заслуживает того, чтобы чувствовать себя особенной и иметь такие туфли, каких нет у других» -— отметил Крис.

По словам дизайнера, идея столь аппетитного проекта пришла к нему после того, как сидя за разработкой одной из (тогда еще не шоколадной) модели, он съел сразу 20 пончиков. В тот момент он и задумался, а почему туфельки не могут выглядеть так же соблазняюще, как торт или пирожное. «Съедобную» обувь охотно покупают, как для повседневной носки, так и на торжественные мероприятия, например на свадьбу.

Дизайнер говорит, что каждая пара обуви украшается вручную, поэтому любая обладательница аппетитных туфель владеет уникальной, единственной в мире парой. Придумывать новые идеи для дизайна «обувному кондитеру» помогает любимая жена - рассказывает Ридус.

Самые дорогие туфли Крис Кэмпбелл изготовил по эскизу, разработанному дизайнером Дебби Уингхэм. Именно по заказу её клиентов «вафельные» босоножки были украшены бриллиантами, что и повлияло на цену.

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