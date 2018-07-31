Военная операция против террористов на юге Сирии полностью завершена

СЕГОДНЯ 20:47 2018-07-31T20:47:42+03:00

Теперь Россия готова оказать помощь в борьбе с боевиками под Идлибом

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Во вторник, 31 июля, на юге и юго-западе Сирии была полностью завершена операция вооруженных сил против террористов. Такое объявление сделал спецпредставитель президента РФ по урегулированию ситуации в республике Александр Лаврентьев во время подведения итогов переговоров в астанинском формате, которые завершились накануне в Сочи.

"Хочу подтвердить, что операция на юге и юго-западе Сирии против боевиков "Исламского государство" и "Джебхат ан-Нусры" (запрещенные в РФ террористические организации) полностью завершена", - сказал он.

Уточняется, что от исламистов была "очищена" также территория сирийско-израильско-иорданской границы, районы Эль-Кунейтры и Дераа. На настоящий момент правительственные войска полностью контролируют Голанские высотам, где уже выставлены военные посты.

Теперь Россия готова оказать помощь в борьбе с боевиками под Идлибом, если умеренная оппозиция не справится с ними самостоятельно, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал проведение в Стамбуле четырехстороннего саммита по Сирии.