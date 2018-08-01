В Мексике разбился самолет с пассажирами на борту

СЕГОДНЯ 00:59 2018-08-01T01:05:44+03:00

На борту самолета находились более 80 человек [видео]

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Пассажирский самолет разбился в Мексике. Об этом сообщили власти штата Дуранго, где произошло крушение.

Губернатор штата Хосе Росас Аиспуро сообщил, что авария произошла во вторник неподалеку от аэропорта. Упавший самолет принадлежал авиакомпании Aeromexico. На его борту находилось более 80 пассажиров и члены экипажа.

Крушение лайнера в Мексике.Самолет рухнул сразу после взлета

Как передает агентство Reuters, местные журналисты сообщили, что в крушении есть выжившие. Несколько пассажиров смогли выбраться из самолета и вышли на шоссе за помощью.

Однако пока официальных данных о погибших и пострадавших нет. В авиакомпании также сообщили, что в курсе произошедшего и проводят проверку информации.

soymujerlat Самолёт потерпел крушение в Мексике

Напомним, два дня назад сайт kp.ru писал, что в ночь на 30 июля в аэропорту бразильского города Сан-Паулу при заходе на посадку разбился небольшой корпоративный самолет, на борту которого находилось семь человек – пять пассажиров и два члена экипажа. Погиб только пилот, остальные пострадали и были доставлены в городские больницы.